Yemen'de "koalisyon güçlerinin 300 sağlık kurumunu hedef aldığı" iddiası Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin altı yıldan bu yana 300 sağlık kurumunu hedef aldığını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin altı yıldan bu yana 300 sağlık kurumunu hedef aldığını belirtti.

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, Mesire televizyon kanalındaki açıklamasında, "Koalisyon güçleri, 6 yıldan bu yana yürüttüğü operasyonlarda ülkedeki 300'den fazla hastane ve sağlık tesisini hedef aldı." ifadesini kullandı.

Operasyonlar sırasında yüzlerce ambulansın da vurulduğunu ve sağlık görevlilerinin hayatını kaybettiğini belirten Mutevekkil, koalisyon güçlerini, "ülkedeki uzman sağlık personelini zayıflatarak sağlık sektörünü hedef almakla" suçladı.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerden "insani felaket" uyarısı

Husiler, ayrıca koalisyon güçlerinin petrol ve türevlerini taşıyan gemilere el koymaya, gemilerin Hudeyde Limanı'na ulaşmasını engellemeye devam etmesi durumunda halkın "insani felaketle" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan habere göre, Husilere ait petrol şirketi tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin, gıda, gaz ve mazot yüklü gemileri engellemesinin yanı sıra yaklaşık 240 ton benzin ve dizel yakıt yüklü 15 gemiye 90 gündür el koyduğu bildirildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin Hudeyde Limanı'na yakıt ve gıda taşıyan gemilerin girişini engellemeye devam etmesi halinde Yemen halkının "insani bir felaket" ile kuşatılacağı aktarıldı.

Şirketin mevcut benzin ve dizel stoklarının kritik bir aşamaya geldiği kaydedilen açıklamada, bu durumun tüm sektörlerdeki faaliyetlerin askıya alınmasına yol açacağı ifade edildi.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri Husileri, Aden'den sonra ülkenin ikinci önemli limanı Hudeyde Limanı'nı, İran'dan ülkeye kaçak silah girişi için kullanmakla suçluyor.

Hudeyde ve Stockholm Anlaşması

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA