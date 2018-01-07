Yemen'de Koalisyon Güçlerine Ait Savaş Uçağı Düştü

Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

KOALİSYON GÜÇLERİ "TEKNİK ARIZA" DİYOR

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.

PİLOTLAR SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.

HUSİLER "BİZ DÜŞÜRDÜK" AÇIKLAMASI YAPTI

Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.