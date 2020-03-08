Yemen'de koalisyon güçleri, Hudeyde'de Husilere ait hedefleri vurdu Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde'de İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonda, gemilere patlayıcı yüklendiği öne sürülen 6 bölgeyi hedef aldı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde'de İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonda, gemilere patlayıcı yüklendiği öne sürülen 6 bölgeyi hedef aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Husi milisleri füze, insansız hava aracı, uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü tekne ve deniz mayınıyla düzenlediği saldırılarında Hudeyde'yi üs olarak kullanmakla suçladı.

Maliki, Kızıldeniz kıyısındaki Salif ilçesinde, Husi militanlara ait uzaktan kumandayla yönlendirilen teknelerin demirlendiği ve bomba yüklendiğini öne sürdükleri 6 bölgenin operasyonla hedef alındığını bildirdi.

Söz konusu bölge ve teknelerin, Kızıldeniz'in güneyi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferi tehdit ettiğini belirten Maliki, söz konusu bölgelerin Husiler tarafından "terör eylemlerinde" kullanıldığını savundu.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ise "Suudi Arabistan-ABD saldırılarıyla" Salif'teki Cebel en-Nar bölgesinin hedef alındığını duyurdu.

Husiler, 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor

Yemen hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehem ile ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde 15 Ocak-10 Şubat'ta 750'den fazla silahlı Husi militanın öldürüldüğünü belirtmişti.

Husiler tarafından 20 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Hudeyde iline bağlı Ed-Dureyhimi kentindeki sivillerin, koalisyon güçlerinin sürekli saldırılarına maruz kaldığı ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Dureyhimi'nin yanı sıra başkent Sana'nın doğusundaki Nehem ve El-Cevf'te olayların tırmanışını görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Yemen'in batı sahilindeki hükümet güçleri de Husileri defalarca Dureyhimi kentine giden yardımları engellemek, kenti abluka altında tutmak ve sivilleri öldürmekle itham etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA