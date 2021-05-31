Yemen'de kamu hizmetindeki yetersizliği protesto eden halk yerel yönetim binası önüne çöp bıraktı
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Yemen'de kamu hizmetindeki yetersizliği protesto eden halk yerel yönetim binası önüne çöp bıraktı

Yemen'de kamu hizmetindeki yetersizliği protesto eden halk yerel yönetim binası önüne çöp bıraktı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'in Taiz vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik ile mali ve idari yolsuzluk protesto edildi.

Yemen'in Taiz vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik ile mali ve idari yolsuzluk protesto edildi.

Aktivistlerin çağrısı üzerine Taiz'in ana merkezlerinden Cemal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda Yemenli, "Su yok, elektrik yok, sağlık hizmeti yok, eğitim yok", "Koalisyon güçleri ve yönetim Yemenlileri aç bırakıyor", "Yerel para biriminin çöküşü ölümcül bir suç" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Kamu hizmetlerindeki yetersizliği ve sokaklarda biriken çöp dağlarını protesto etmek isteyen eylemciler, Taiz'deki yerel yönetim binasının önüne çöp bıraktı.

Talepler karşılanana kadar protestolar sürecek

Yemenli aktivist Ahmed Heza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, fiyatlardaki artış ve yolsuzluk yapanların yargılanmaması nedeniyle aç bir devrim yaşıyoruz." dedi.

Yolsuzluk yapanlar Kamu Fonları Savcılığına sevk edilene, Taiz'deki yaşam koşulları ve kamu hizmetleri iyileştirilene kadar gösterilerini sürdüreceklerini belirten Heza, talepleri karşılanmadıkça gençlerin tepkilerinin artacağını ve yerel yönetim binasının kapatılacağını söyledi.

Halkın neler yaşadığını anlamaları için yönetim binasının önüne çöp bıraktılar

Eylemcilerden Muhammed el-Haddad ise yetkililerin, halkın neler yaşadığını anlaması için yerel yönetim binasının önüne çöp bıraktıklarını ifade etti.

Ülkenin daha öne görülmemiş şekilde büyük yolsuzluklara sahne olduğunu söyleyen Haddad, "İlgili kurumlardan yolsuzlukların kontrol altına alınmasını, kentin çöplerden temizlenmesini ve atıkların kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Taiz daha önce de kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve ekonomik koşulların protesto edildiği gösterilere sahne olmuştu.

Taiz'deki yerel makamlar, "Yemen'de nüfusun en kalabalık olduğu illerden biri olan Taiz'e hükümetin yeterli ilgiyi göstermediğini" savunmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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