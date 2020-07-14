Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı

Yemen'de silahlı kabile güçleri, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlere mensup 9 kişiyi alıkoydu.

Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı
14.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:04

Yemen'de silahlı kabile güçleri, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlere mensup 9 kişiyi alıkoydu.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Yemen'in batısındaki Sabiha kabilesine bağlı silahlı kişiler, BAE destekli ve Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerine mensup 9 kişiyi kaçırdı.

Aynı kaynak, bu olayın Ulusal Direniş Güçlerinin, bazı kabile mensuplarını casusluk yaptığı iddiasıyla alıkoymasına karşı bir misilleme olduğunu belirtti.

Ulusal Direniş Güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sabiha kabilesi sözcüsü Ahmed Atıf, kabileye mensup 2 kişinin kaçırılmasına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, Salih güçlerinin "ateşle oynadığını", bu durum karşısında "eli kolu bağlı durmayacaklarını" ifade etmişti.

Foto muhabirinin serbest bırakılması çağrısı

Öte yandan Yemenli Gazeteciler Sendikası, ülkenin doğusundaki Hadramevt'te yaklaşık 50 gündür gözaltında tutulan foto muhabiri Abdullah Bekir'in serbest bırakılmasını istedi.

Sendika, yaptığı yazılı açıklamada, Hadramevt yerel makamlarına, yaklaşık 50 gündür yasa dışı şekilde gözaltında tutulan foto muhabiri Bekir'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni'nin medya heyetinde görev yapan foto muhabiri Bekir'in mayıs ayı sonlarında gözaltına alınmasından bu yana yerel makamlar tutuklamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Yemen'de kabile mensupları, BAE destekli güçlerden 9 kişiyi kaçırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:31:37. #1.14#
title