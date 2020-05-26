Yemen'de kabile içinde çatışmada 7 kişi öldü Yemen'in Hadramevt ilinde bir kabile içinde 2 aile arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yemen'in Hadramevt ilinde bir kabile içinde 2 aile arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hadramevt ilinde ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin batısındaki Harida ilçesindeki Al Ali bin Salim kabilesinden iki aile arasında sebebi henüz bilinmeyen bir anlaşmazlık üzerine çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada ailelerden 7 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirten yetkili, hükümet yetkilileri ve kabile liderlerinin taraflar arasındaki gerginliği sona erdirmek için uğraştığına işaret etti.

Kaynak: AA