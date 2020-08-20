Yemen'de İsrail ile normalleşmeye karşı gösteri düzenlendi Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden kentinde, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması protesto edildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden kentinde, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması protesto edildi.

Protestoya Filistin bayraklarıyla katılan yüzlerce gösterici, Aden kentindeki ana caddelerde dolaşarak İsrail ile normalleşme karşıtı sloganlar attı.

İsrail bayrağını yakan bazı göstericiler, üzerinde "Normalleşme ihanettir" ve "Siyonist düşmanla normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA