Yemen'de Islah Partisi, Aden'deki suikastlar için uluslararası komisyon kurulmasını istedi
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Yemen'de Islah Partisi, Aden'deki suikastlar için uluslararası komisyon kurulmasını istedi

Yemen'de Islah Partisi, Aden'deki suikastlar için uluslararası komisyon kurulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Yemen'in en büyük İslami partisi el-Islah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden'de kadrolarına ilişkin yürütülen suikastların araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

Yemen'in en büyük İslami partisi el-Islah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden'de kadrolarına ilişkin yürütülen suikastların araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

Islah Partisi'nin yayımladığı yazılı açıklamada, "Sanıkların, kışkırtan ve finansör olan kesimlerin ortaya çıkarılması zorunludur, soruşturma olmaksızın geçen 5 yıl yargı kurumunun alnına çalınmış bir lekedir" ifadeleri yer aldı.

Son 5 yıldır kentte siyasi, askeri, güvenlik, bilim ve cami imamlarından oluşan geniş çaplı kadrolarına yönelik suikastlar düzenlendiğine dikkatin çekildiği açıklamada, konunun soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Başta Şeyh bin Huleys olmak üzere yüzlerce kişi suikastlarda kurban gitti" denilerek, suikastlar dosyasında yargı icraatlarının engellenmesinin artık kabul edilebilir olmaktan çıktığı aktarıldı.

BAE tarafından desteklenen GGK, uzun süredir kontrolünde tuttuğu geçici başkent Aden'deki meşru hükümeti destekleyen çoğunluğu Islah Partisi kadrolarından onlarca önemli şahsiyet, meçhul kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetmişti.

Aden'de Islah Partisi'nin etkin şahsiyetlerinden İslam alimi Şeyh Huleys Ağustos 2016'da, yine partinin ileri gelenlerinden Bilal Mansur da Haziran ayında suiskata kurban gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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