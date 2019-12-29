Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı

29.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:00

Yemen'de Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.



Saldırı, Dali kentindeki mezuniyet töreninin bitiminde gerçekleştirildi ve olayda en az 6 asker ile 3 çocuk hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle