Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı
Yemen'de İran destekli Şiş Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı. 3'ü çocuk 6'sı asker en az 9 kişi öldü
29.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:00
Yemen'de Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.
Saldırı, Dali kentindeki mezuniyet töreninin bitiminde gerçekleştirildi ve olayda en az 6 asker ile 3 çocuk hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com