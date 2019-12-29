Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı
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Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı

Yemen'de İran destekli Şiş Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı. 3'ü çocuk 6'sı asker en az 9 kişi öldü

29.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:00
Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı

'de Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.


Saldırı, Dali kentindeki mezuniyet töreninin bitiminde gerçekleştirildi ve olayda en az 6 asker ile 3 çocuk hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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