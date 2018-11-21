Yemen'de İran'a Ait Geminin Saldırılarında 40 Balıkçı Öldüğü İddiası

Yemen'in batı kıyısındaki Kızıldeniz'de İran'a ait geminin ağustos ayından bu yana 40 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, el-Hudeyde vilayetine bağlı el-Hoha ilçesindeki balıkçılar ve balıkçı dernekleri, İran'a ait Saviz isimli geminin kendilerine yönelik tehditlerinin durdurulması ve balıkçıların geminin saldırılarından korunması talebiyle gösteri yaptı.

Hoha Sahil Güvenlik Müdürü Fethi el-Muallim, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, İran'a ait gemiden yapılan saldırılar sonucu ağustos ayının başından bu yana 40 balıkçının öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Geminin saldırıları nedeniyle balıkçılara ait teknelerde farklı boyutta hasar meydana geldiğini söyleyen Muallim, bahsi geçen İran gemisinin bölgedeki balıkçıların hayatı ile ülkenin güvenlik ve istikrarına karşı bir tehdit olduğunu iddia etti.

Hoha'daki balıkçılar da yaptıkları yazılı açıklamada, hükümete, uluslararası toplum ve kuruluşlara sorumluluklarını üstlenerek İran gemisini Yemen karasuları ve Kızıldeniz'den uzaklaştırmaları çağrısında bulundu.

Bu arada Suudi Arabistan'a yakın basında yer alan haberlerde, resmiyette ticari konteyner taşıyan Saviz isimli geminin, 2017'nin ortalarından bu yana hareket etmeden Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarındaki uluslararası karasularda durduğu ileri sürülmüştü.

Yemen'de Husilerin 21 Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından ülkenin tümünü kontrol etmeye girişmesi üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te Husilere karşı savaşan hükümete bağlı güçlere destek vermeye başladı.

Suudi Arabistan ve İran'ın ardı arkası gelmeyen karşılıklı suçlamalarıyla çatışmaların sürdüğü Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Yemen, çeşitli hastalıkların yanı sıra açlık kriziyle boğuşuyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan bir heyetin hazırladığı rapora göre, Mart 2015'ten günümüze kadarki süreçte Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç. Bu rakamlar, Yemen nüfusunun dörtte üçlük kısmına (22,4 milyon) tekabül ediyor.