Yemen'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi Yemen hükümeti, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu, tıbbi destek sağlandığı ve ilgili birimlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Hadramevt'te sokağa çıkma yasağı

Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Hadramevt Valiliği de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, ilçelerdeki tüm güvenlik birimlerinin Kovid-19'la ilgili gerekli önlemleri almaları istendi.

Genelge uyarınca ayrıca Hadramevt ilindeki Eş-Şahr Limanı'nda çalışanların tamamı iki hafta evlerinde karantinaya alınacak.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kentte sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.

BAE'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.

Son iki günde yapılan 40 bin test sonucunda 331 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 990'a yükseldiği aktarılan açıklamada, virüse yakalananlardan şu ana kadar toplam 268 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA