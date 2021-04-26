Yemen'de İHH 2 bin 788 aileye ramazan kumanyası dağıttı
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Yemen'de İHH 2 bin 788 aileye ramazan kumanyası dağıttı

Yemen'de İHH 2 bin 788 aileye ramazan kumanyası dağıttı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Yemen'de İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı vesilesiyle 2 bin 788 aileye kumanya dağıtırken, 3 bin 342 kişiye iftar yemeği verdi.

Yemen'de İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayı vesilesiyle 2 bin 788 aileye kumanya dağıtırken, 3 bin 342 kişiye iftar yemeği verdi.

İHH tarafından finanse edilen Yemen merkezli El-Vusul İnsani Yardım Derneği'nden alınan bilgiye göre, Yemen'in 11 vilayetinde un, pirinç, şeker, yağ, hurma ve baklagillerden oluşan gıda sepetleri 2 bin 788 yoksul aileye dağıtıldı.

Ayrıca, İHH'nın Marib, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde ramazanın ilk on gününde 3 bin 342 kişiye iftar yemeği verdiği belirtildi.

Türkiye'den pek çok vakıf ve dernek, Yemen'e insani yardımlarda bulunuyor.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlarda

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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