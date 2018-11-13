Yemen'de Husilerin Tarihi Eser Kaçakçılığının Durdurulması Çağrısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin tarih eser kaçakçılığı ve ticareti yapmalarını durdurmak için uluslararası örgütleri acilen harekete geçmeye çağırdı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında askeri operasyonlardaki son gelişmelere ve tarihi eser kaçakçılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliki, Yemen tarihi eserlerinin yurt dışına kaçırılırken yakalandığını belirterek, uluslararası örgütlere, Yemen'in tarihi eserlerinin ticareti ve yağmalanmasını engelleme konusunda rol oynamaları çağrısında bulundu.



Hudeyde kenti ve limanının kurtarılmasının Kızıldeniz'e yönelik tehditleri önlemek açısından ordunun ve koalisyon güçlerinin temel hakkı olduğuna dikkati çeken Maliki, koalisyonun Kızıldeniz'deki Bevadi adasında Husilere ait bir kıyı radarı ve Sana'da balistik füzelerin depolandığı bir tüneli hedef aldığını belirtti.

Husilerin sözde bir bakanının ayrılarak meşru yönetim tarafına geçmesini iç anlaşmazlık olarak değerlendiren Maliki, "onurlu kişilere" Husilerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Maliki ayrıca, Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısının 206'ya ulaştığına dikkati çekti.

Yemen'deki Husilerin sözde Enformasyon Bakanı Abdusselam Cabir, cumartesi günü meşru yönetim tarafına geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.