Yemen'de Husilerin sözcüsünün otelinde yangın
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Yemen'de Husilerin sözcüsünün otelinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yemen'de Husilerin sözcüsünün otelinde yangın

Yemen'de, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde, Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed ABD el-Salam'a ait International Royal House Oteli'nde yangın çıktı.

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Yemen'de, İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentinde, Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed ABD el-Salam'a ait International Royal House Oteli'nde yangın çıktı.

Yemen'in kuzeyinde yer alan ve İran destekli Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki en büyük otellerden biri olan International Royal House Oteli'nde yangın çıktı. Yangının nedeninin henüz bilinmediği kaydedilirken, otelin Husi milislerinin resmi sözcüsü Muhammed ABD el-Salam'a ait olduğu aktarıldı.

Yemenli güvenlik kaynakları, yangında otelin üst katları ve çatısının hasar gördüğünü belirterek, "Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşana kadar gökyüzü duman bulutları ile kaplandı. Otelde kalanlar dehşete kapıldı, birkaç kişi ise bayıldı. Bayılan kişiler, şehir hastanesine gönderildi" dedi. - YEMEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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