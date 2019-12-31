Yemen'de Husilerin resmi para yasağı nedeniyle emekli ve memurlar maaş alamıyor

31.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:05

İç savaşın yaşandığı Yemen'de yetkililer, başkent Sana'da dahil olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan memur ve emeklilerin, devletin resmi parasının yasaklamasından ötürü maaşlarını alamadıklarını duyurdu.



Yetkililer, İran destekli Husiler'in Yemen Merkez Bankası'nın son üç yıl içinde bastığı Yemen riyallerini kullanmayı yasakladığını, bunun yerine ise halkı eski para birimi veya yarattıkları elektronik riyali kullanmaya zorladıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle