Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası
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Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası

Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'in Marib kentindeki Askeri Mahkeme, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 173 milis hakkında idam cezası verdi.

Yemen'in Marib kentindeki Askeri Mahkeme, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 173 milis hakkında idam cezası verdi.

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan habere göre, Marib Askeri Mahkemesi'nde, Abdulmelik el-Husi ile 173 milisin "meşru hükümete darbe" suçlamasıyla gıyaben yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Husi ile 173 milisin idam cezasına çarptırılması ve mal varlıklarına el konulması yönünde karar alınan duruşmada, aynı davada yargılanan iki kişinin delil yetersizliğinden beraatına hükmedildi.

Mahkemenin aldığı kararın ayrıca, Husi hareketin feshedilmesi, terör örgütü olarak sınıflandırılması, faaliyetlerinin yasaklanması ve kapatılması, tüm malvarlığına el konulması, tüm silah, mühimmat ve askeri teçhizatın Husilerden alınarak Savunma Bakanlığına teslim edilmesini de içerdiği aktarıldı.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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