Yemen'de Husilerin koalisyon güçlerine yönelik saldırıları sürüyor

26.11.2019 02:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 02:10

Yemen'de, Arap Koalisyonu güçlerine yönelik saldırılarını sürdüren Husiler, ülkenin batısındaki El-Maha kentine 6 Kasım'dan bu yana düzenledikleri saldırılarda 350'den fazla askerin öldüğü veya yaralandığını duyurdu.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, harekete bağlı güçlerin, Arap Koalisyonu'nun ülkenin batısındaki saldırılarına karşılık olarak hükümet güçleri ile söz konusu koalisyonun askeri kamplarını hedef aldığını söyledi.

6 Kasım'dan bu yana El-Maha kentine düzenlenen saldırılarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan askerlerinin yanı sıra Yemen güçlerinden 350'den fazlasının öldüğünü veya yaralandığını belirten Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net rakam vermedi.

Seri saldırılarda 9 balistik füze ve 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını, 5 silah deposu ve bazı askeri araçlar ile patriot füze bataryalarının kullanılmaz hale getirildiğini ifade eden Husi sözcüsü, ülkenin batı sahili ve Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin daha önce verdiği haberde, Arap Koalisyonu'na bağlı hava savunma sistemlerinin, Husilerin Maha kentine attığı balistik füzeler ile İHA'ları etkisiz hale getirdiği duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA