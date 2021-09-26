Yemen'de Husilerin Hacce'ye düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Haberler
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Yemen'de Husilerin Hacce'ye düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Yemen'de Husilerin Hacce'ye düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Yemen'de, İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline balistik füzeyle düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye, yaralıların sayısının ise 22'ye yükseldiği belirtildi.

Yemen'de, İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline balistik füzeyle düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye, yaralıların sayısının ise 22'ye yükseldiği belirtildi.

Hacce yerel yönetiminin saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamaya, Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer verildi.

Açıklamada, Husilerin, 26 Eylül 1962 devriminin 59'uncu yıl dönümü münasebetiyle Hacce iline bağlı Midi kentinde düzenlenen tören sırasında işlediği ve 12 kişinin ölümüne, 22'sinin yaralanmasına neden olan "menfur suç" kınandı.

Uluslararası toplum ile yerel, bölgesel ve uluslararası hukuk kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, söz konusu terör eylemlerinin kınanması ve Husilerin terör örgütü listesine alınması istenildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3'ü gazeteci 17 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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