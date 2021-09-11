Yemen'de Husilerin El-Muha Limanı'na saldırısı sonucu limandaki insani yardım depolarında büyük hasar oluştu

Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki El-Muha Limanı'na füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar sonucu limandaki insani yardım depolarında ciddi hasar meydana geldi.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Muha Limanı'nı 4 füze ve 3 İHA ile hedef aldığını belirtti.

Debiş, saldırılarda limanda içinde fakirlere dağıtılmak üzere hazırlanan 10 binlerce gıda kolisinin bulunduğu insani yardım depolarının yanarak ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Olayda ölen ve yaralanan olmadığını aktaran Debiş, ordu güçlerinin limana saldırı düzenleyen 3 İHA'dan ikisini düşürdüğünü aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.