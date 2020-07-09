Yemen'de Husilerin düzenlediği İHA saldırısında üst düzey bir komutan öldü
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Yemen'de Husilerin düzenlediği İHA saldırısında üst düzey bir komutan öldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üst düzey bir komutan ve beraberindeki askerler hayatını kaybetti.

Yemen'de Husilerin düzenlediği İHA saldırısında üst düzey bir komutan öldü
09.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:00

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üst düzey bir komutan ve beraberindeki askerler hayatını kaybetti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cevf'in el-Hasme bölgesinde bulunan 7. Tugay Sınır Muhafızları Operasyon Komutanı Albay Sultan Halid Harsan ve beraberindeki askerler, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Cevf kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, Hazm ilçesini kuşattıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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