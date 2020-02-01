Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi
Haberler » Güncel » Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Haber

Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar Göstericilerin ABD bayrağı yakması Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla...

01.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:00
Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri

Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar

Göstericilerin ABD bayrağı yakması

Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı 'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla çok sayıda kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Göstericiler, Trump'ın sözde barış planının "gaspçı siyonistlerin yararını gözeten komplocu hedeflerine" ulaşamayacağını ve diğerleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Husilerin çağrısıyla düzenlenen eylemde, Yemenlilerin, söz konusu planın hiçbir ayrıntısını; Filistin'in bölünmesi ve Kudüs'ün satılmasını kabul etmeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler