Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü
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Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü

17.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:21
Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husi milisler tarafından başkent Sana'dan atılan balistik füzenin, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Sada iline düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husi milisler tarafından başkent Sana'dan atılan balistik füzenin, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Sada iline düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "İran tarafından desteklenen terörist Husi milisler, sabah saatlerinde Sana'dan bir balistik füze attı." dedi.

Maliki, füzenin Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Sada iline düştüğünü kaydetti.

Koalisyon sözcüsü, füzenin fırlatılmasından 158 kilometre sonra, Suudi Arabistan sınırına yakın olan, Yemen'in Saada bölgesine düştüğünü aktardı.

Füze saldırısına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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