Yemen'de Husilerin 9 kişiyi idam etmesi protesto edildi

Yemen'de İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Yemenli Kaçırılanların Anneleri Birliğinin Hudeyde kentinde düzenlediği gösteride, Husilere tepki gösterildi.

Eyleme ilişkin Birlikten yapılan yazılı açıklamada, sanıkların işkence ve baskı altında zorla itirafları alınarak idam edildikleri belirtilerek bunların "zaman aşımına uğramayan savaş suçu" sayıldığı ifade edildi.

Söz konusu suçlardan Husilerin sorumlu olduğu kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığından kınama

Öte yandan Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly ile görüşmesinde Husilerin Hudeyde'de 9 kişiyi idam etmesini kınayarak bunun örgütün kanlı ellerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Salih, uluslararası toplumun ve insan haklarını savunan kurumların işlenen bu suçu kınaması ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yemen İslami eğilimli Islah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da idamlar kınanarak bunların zaman aşımına uğramayacak suçlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm yerli ve uluslararası ilgili kurumlara idamlardan sorumlu Husileri savaş suçlusu olarak yargılama çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husilere bağlı sözde savcılığının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan Hudeyde kenti sakinlerinden 9 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği açıklanmıştı.

Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018'de Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.