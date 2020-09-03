Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti
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Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

Yemen'in Marib kentinde Husilere karşı yürütülen savaşta hükümeti destekleyen halk direnişi saflarındaki liderlerden parlamento üyesi Şeyh Rubeyş el-Ali öldürüldü.

Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti
03.09.2020 07:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 07:20

Yemen'in Marib kentinde Husilere karşı yürütülen savaşta hükümeti destekleyen halk direnişi saflarındaki liderlerden parlamento üyesi Şeyh Rubeyş el-Ali öldürüldü.

Resmi haber ajansı Saba'ya göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Ali'nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, Ali'nin Marib kentinde Husi milislere karşı bir saldırıya komutanlık yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ali'nin etkin bir şahsiyet olduğu belirtilen mesajda, kendisinin ülkede İran'ın projesine karşı mücadelede büyük bir rolü bulunduğu vurgulandı.

Yemen Savunma Bakanlığı ise yayınladığı taziye mesajında Ali'nin orduda Tuğgeneral rütbesinde bir asker olduğu vatan savunması sırasında görevi başında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İslami yönelişli Islah Partisi Milletvekili olan Rubeyş el-Ali, Sana kentinde orduya destek veren Halk Direniş Gücü Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA

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