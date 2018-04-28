Yemen'de Husilere Ait Mevzilere Saldırı
Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere düzenlenen hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Yemen'in başkenti Sana'da, Husilere ait mevzilere düzenlenen hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Sana'da Husilere bağlı İçişleri Bakanlığı binası ve askeri mevzilere saldırı düzenledi.
Koalisyon güçlerinin, başkentin Es-Sebin bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu yakınında Husilere ait askeri noktaları hedef aldığı kaydedildi. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Husilerden saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.