Yemen'de Husilere ait İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından desteklenen Yemen Hükümetine bağlı resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, ordu güçlerinin Marib kentinin batısında Husilere ait bir İHA'yı vurduğu ifade edildi.Husilerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA