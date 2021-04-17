Yemen'de Husilere ait hapishanede alıkonulan 5 kişi açlık grevine başladı
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Yemen'de Husilere ait hapishanede alıkonulan 5 kişi açlık grevine başladı

Yemen'de Husilere ait hapishanede alıkonulan 5 kişi açlık grevine başladı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Yemen'in başkenti Sana'daki Husilerin kontrolündeki bir hapishanede alıkonulan 5 kişinin gördükleri kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevine başladığı bildirildi.

Yemen'in başkenti Sana'daki Husilerin kontrolündeki bir hapishanede alıkonulan 5 kişinin gördükleri kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevine başladığı bildirildi.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Kaçırılanların Anneleri Birliği ile İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütünün (SAM) yayımladığı yazılı açıklamada, 2015'te alıkonulan ve Sana'daki askeri cezaevinde tutulan Mahir en-Nehari, Emced Meşhur, Mulhem el-Makbuli, Said Hadri ve İbrahim Udeyni'nin birkaç gündür yemeyi, içmeyi ve ilaç kullanmayı reddettiği belirtildi.

Alıkonulan 5 kişinin açlık grevine Husilerin yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle başladığı kaydedilen açıklamada, Husilerin bu kişileri bilinmeyen bir yere naklettiği aktarıldı.

Söz konusu kişilerin kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin anayasaya ve yasalara aykırı şekilde alıkonuldukları ifade edilen açıklamada, "Husilerin tutukluların haklarını ihlal etmeye devam etmesi, alıkonulanların yaşamları için gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husilere hapishanelerdeki alıkonulanlara yönelik ihlallere son vermeleri ve açlık grevindeki söz konusu 5 kişinin akıbetini açıklamaları çağrısı yapıldı.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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