Yemen'de Husilerden, koalisyon güçlerine karşılıklı saldırıları bırakma çağrısı
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Yemen'de Husilerden, koalisyon güçlerine karşılıklı saldırıları bırakma çağrısı

14.02.2021 02:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 02:56
Yemen'de Husilerden, koalisyon güçlerine karşılıklı saldırıları bırakma çağrısı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin ülkenin çeşitli bölge ve cephelerine saldırıları durdurması karşılığında Suudi Arabistan'a karşı saldırıyı bırakma teklifinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin ülkenin çeşitli bölge ve cephelerine saldırıları durdurması karşılığında Suudi Arabistan'a karşı saldırıyı bırakma teklifinde bulundu.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış çağrısı yapan bizleriz, birçok çözüm önerilerinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Ancak şu ana kadar hasıl olanın, Amerikan, İngiliz ve Avrupa hava saldırılarının devam ettiğini aktaran Husi, bir ciddiyetin bulunması durumunda kendilerinin hazır olduğunu, ilk olarak Yemen'deki cephelere ve vilayetlere hava saldırılarını durdurmaları durumunda Suudi Arabistan'a karşı roket ve İha saldırılarını sonlandıracaklarını vurguladı.

Husilerin bu teklifine ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir cevap gelmedi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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