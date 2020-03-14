Yemen'de Husilerden izleme noktasına dinamitli saldırı
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Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Yemen'de Husilerden izleme noktasına dinamitli saldırı

Yemen'de Husiler, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de ateşkesin uygulanması için kurulan bir izleme noktasına dinamitle saldırı düzenledi.

14.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:54
Yemen'de Husilerden izleme noktasına dinamitli saldırı

Yemen'de Husiler, ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'de ateşkesin uygulanması için kurulan bir izleme noktasına dinamitle saldırı düzenledi.


Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin, Hudeyde'de ateşkesin uygulanması için kurulan 5. izleme noktasını dinamitle patlattığı belirtildi.


Açıklamada, bu saldırının Husilerin ateşkes için kurulan izleme noktalarını denetleyen Birleşmiş Milletler (BM) misyonlarına yönelik yeni bir saldırısı olduğu ifade edildi.


Yemen hükümeti, 12 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Hudeyde'nin doğusundaki Siti Maks izleme noktasında görevli bir subayın Husi militanlardan bir keskin nişancı tarafından vurulması üzerine Hudeyde'de Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığında kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) bünyesinde görev yapan ekibinin çalışmalarını askıya almıştı.

BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.


Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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