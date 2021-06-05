Yemen'de Husiler Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna saldırı düzenledi
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Yemen'de Husiler Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna saldırı düzenledi

Yemen'de Husiler Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna saldırı düzenledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin kentin kuzeyindeki er-Ravda bölgesinde, sivil yerleşim alanındaki akaryakıt istasyonuna balistik füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, çevrede hasarın oluştuğu kaydedildi.

Husilerden, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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