Yemen'de Husiler, Marib'de ABD İHA'sını düşürdüklerini açıkladı
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Yemen'de Husiler, Marib'de ABD İHA'sını düşürdüklerini açıkladı

Yemen'de Husiler, Marib'de ABD İHA'sını düşürdüklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen'de İran destekli Husiler, Marib kentinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Marib kentinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerimiz, Marib'e bağlı Medgal ilçesi hava sahasında operasyonlarda kullanılan bir Amerikan casus İHA'sını (Scan Eagle) düşürmeyi başardı." ifadesini kullandı.

Seri, söz konusu İHA'nın, bir füzeyle hedef alındığını belirtti.

ABD'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, haziran ayında Marib'de ABD yapımı iki İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devralmasından sadece iki hafta sonra, 4 Şubat'ta, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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