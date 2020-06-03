Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti
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Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yemen'de İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti
03.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:17

Yemen'de İran destekli Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolleri altındaki bölgelerde salgın nedeniyle kapsamlı bir seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık kadrolarının korunması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Mutevekkil, sağlık personelinin korunması için destek çağrısında bulundu.

Mutevekkil, hastanelere olağanüstü durumlar dışında gidilmemesi gerektiğini ve sağlık merkezlerine maske ve eldivensiz kimsenin alınmayacağını aktardı.

Bazı yerel raporlara göre, başkent Sana başta olmak üzere Yemen'de Husilerin denetimi altındaki bölgelerde salgının büyük oranda yayıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 354'e yükseldi.

Söz konusu rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri içermediği belirtiliyor. Bazı resmi ve yerel kaynaklar, Husileri, salgına ilişkin gerçek verileri açıklamamakla suçluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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