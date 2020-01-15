Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı

15.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:42

Yemen'de Husilere bağlı sözde hükümetin İletişim Bakanı Musfir el-Numeyr, ülkede geçen perşembeden bu yana devam eden internet kesintisinden Arap Koalisyonu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Numeyr ülkedeki internet kesintilerine ilişkin sözde Husi kabinesine sunum yaptı.

Numeyr, "Saldırgan ülkeler (Arap koalisyonu) denizaltı iletişim kabloları ve iletişim ekipmanlarının ülkeye girişini engelledi." ifadesini kullandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'te başkent Sana ve çevresiyle ülkedeki telekomünikasyon şirketlerinin çoğunun idaresini de ele geçirmişti.

Ülkedeki internet hizmetinde, çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle sorunlar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA