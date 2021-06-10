Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor
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Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor

Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Yemen'de İran destekli Husiler ve terör örgütü El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunduğu belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler ve terör örgütü El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunduğu belirtildi.

Yemen Gazeteciler Sendikası, "Yemen Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada ülkedeki basın mensuplarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Yemen Gazeteciler Günü geldi ve hala 11 gazeteci Husiler ile El Kaide'nin elinde." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gazetecilerden 10'unun Husiler, birinin ise Hadramevt vilayetinde El Kaide tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

Ülkede iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana basın-yayın organları ve gazetecilere yönelik 1400'den fazla ihlalin gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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