Yemen'de Husiler hükümet güçlerinden 10 kişiyi serbest bıraktı

31.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:24

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle yaptıkları takas anlaşması çerçevesinde alıkoydukları 10 kişiyi serbest bıraktı.

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın yerel ara bulucular vasıtasıyla yapıldığını belirtti.

Murtaza, varılan anlaşma kapsamında Yemen ordusu ve hükümete bağlı güçlerden 10 kişiyi serbest bıraktıklarını aktardı.

Husiler konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermezken, Yemen hükümetinden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular aracılığıyla esir takası yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda son olarak 19 Aralık'ta hükümet güçleri, Husilerden 60 kişiyi serbest bırakırken, Husiler de hükümet güçlerinden alıkoyduğu 75 kişiyi salıvermişti.

Stockholm Anlaşması

Yemen'deki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA