Yemen'de Husiler Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını teklif etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'de Husiler Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını teklif etti

11.01.2021 04:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 04:18
Yemen'de Husiler Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını teklif etti

Birleşmiş Milletler (BM), Husiler'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulması teklifi yaptığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Husiler'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulması teklifi yaptığını duyurdu.

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) sosyal paylaşım sayfasında yapılan açıklamada, silahsız bölge kurulması teklifinin kendilerine Husiler'den Hudeyde'deki askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelere giriş izni vermeleri talebinde bulundukları Sana toplantıları sırasında yapıldığı belirtildi.

UNMHA Başkanı Abhijit Guha, açıklamada, "askeri bölgelere girmemize izin verildiğinde, ateşkes uygulamasına daha iyi destek verme gücümüz olacak. Bu da şiddeti ve sivillere olan etkisini sınırlama imkanı verecektir" ifadelerini kullandı.

Guha, Hudeyde'de taraflara sivil kayıpların ya da sivil altyapıda zararın olduğu bölgelere ulaşma hakkının UNMHA'ya verilmesi çağrısında bulundu.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili maddeler içeren 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Hudeyde'nin merkezi Husilerin kontrolünde bulunurken, kentin güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ömer Bayram Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Pakistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'de Husiler Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını teklif etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 04:19:02. #1.14#
title