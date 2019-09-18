Yemen'de Husiler Hudeyde'deki ordu mevzilerini bombaladı

18.09.2019 20:34

Yemen ordusu, Hudeyde kentinin çeşitli bölgelerindeki mevzilerinin Husiler tarafından bombalandığını duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Güçleri basın ofisinden yapılan açıklamada, Husiler, hükümet güçleri ile koalisyon güçlerine ait ortak mevzileri bombalayarak Birleşmiş Milletler'in (BM) öngördüğü ateşkesi ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, "Kentin Durayhimi ilçesindeki ortak güçlerin mevzileri çarşamba günü ağır ve orta silahlarla şiddetli bir şekilde bombalandı." ifadesine yer verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hudeyde kentinin doğusunda ve güneydoğusunda Husiler ile hükümet güçleri arasında salı akşamından ertesi gün sabah saatlerine kadar çatışmalar yaşandı.

Husilerin kentteki 7 Temmuz Mahallesi'nde konuşlanan hükümet güçlerine ait mevzileri çeşitli silahlarla bombaladığı ve ordunun da benzer bir bombardımanla karşılık verdiği aktarıldı.

Saldırılarda veya silahlı çatışmalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

"Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesinin" birkaç hafta önce Kızıldeniz açıklarında bir gemide düzenlediği 6. toplantısında, ortak daimi ateşkes komitesi oluşturulması konusu ele alınmıştı.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA