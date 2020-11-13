Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu
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Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu

13.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:04
Yemen'de Husiler, genel merkezini silahla bastıkları Sana'daki bir bankanın faaliyetlerini durdurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, genel merkezini silahla bastıkları ülkedeki en büyük ticari gruba ait İslami Tadhamon Bankası'nın faaliyetlerini durdurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, genel merkezini silahla bastıkları ülkedeki en büyük ticari gruba ait İslami Tadhamon Bankası'nın faaliyetlerini durdurdu.

İslami Tadhamon Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milislerden bir grup Sana'daki genel merkeze baskın düzenledi. Bankanın bütün faaliyetlerini durduran Husiler, çalışanlarımızı da bankadan ayrılmaya zorladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, baskın düzenleyen silahlı Husi grubun, (kontrolleri altında bulunan) Merkez Bankası'ndan bankanın faaliyetlerini durdurması yönünde talimat aldıklarını söylediği aktarıldı.

Yemen'deki ticari bankalardan biri olan "İslami Tadhamon Bankası", ülkenin en büyük ticari grubu olarak nitelendirilen Hayel Saeed Anam bünyesinde faaliyet yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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