Yemen'de Husiler, eski bakanı alıkoydu
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Yemen, İran, Güncel

Yemen'de Husiler, eski bakanı alıkoydu

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da ülkenin eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan'ı alıkoydu.

19.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:56
Yemen'de Husiler, eski bakanı alıkoydu

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da ülkenin eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan'ı alıkoydu.

Yemenli eski bakanın oğlu Vaddah er-Ruveyşan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, babasının Husiler tarafından alıkonulduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husiler ise olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Eski Kültür Bakanı Ruveyşan'ın, ülkede çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana Husilerin politikasına yönelik eleştiri yazıları kaleme aldığı biliniyor.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme", yaklaşık bir hafta önce 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken, diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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