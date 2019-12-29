Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenini hedef aldı
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Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenini hedef aldı

Yemen'de Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

29.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:30
Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenini hedef aldı

'de Husilerin, (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler, Hizam el-Emni güçlerinin Dali kentindeki askeri mezuniyet törenini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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