Yemen'de Husiler 9 ay önce alıkoydukları gazeteciyi serbest bıraktı
04.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:53
Yemen'de, Başkent San'a'nın kontrolünü elinde tutan Husiler, 9 ay önce alıkoydukları gazeteci Abdulhafız Huza Sabit es-Samdi'yi serbest bıraktı.
Yemen'deki Husiler, 9 ay önce alıkoydukları gazeteci Abdulhafız Huza Sabit es-Samdi'yi serbest bıraktı.
Husilerin alıkoyduğu gazetecilerin avukatı Abdulmecid Sabra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Husiler, gazeteci Abdulhafız Huza Sabit es-Samdi'yi serbest bıraktı." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com