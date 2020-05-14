Yemen'de Husiler, 14 esirin serbest bırakıldığını açıkladı
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Yemen'de Husiler, 14 esirin serbest bırakıldığını açıkladı

Yemen'de Husiler, hükümet güçleriyle yürütülen müzakereler sonucu 14 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen'de Husiler, 14 esirin serbest bırakıldığını açıkladı
14.05.2020 04:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 04:16

Yemen'de Husiler, hükümet güçleriyle yürütülen müzakereler sonucu 14 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel ara bulucular kanalıyla gerçekleştirilen müzakereler sonucu 14 esirin serbest bırakıldığını ifade etti ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Konuyla ilgili hükümet tarafından açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular kanalıyla esir takası yapılmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 20 Mart'ta Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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