Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden sınırında

28.08.2019 12:40

Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin güneyindeki Şebve'nin ardından Ebyen'de de kontrolü sağlayarak geçici başkent Aden sınırına ulaştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi yeniden sağladı ve ilin tüm ilçelerini kontrol altına aldı." bilgisini verdi.

İryani, kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar da hükümete bağlı birliklerin Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 1 haftadır süren çatışmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü yeniden ele geçirdiğini aktardı.

Zencibar'daki bazı aktivistler, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin kaçışı ve bölge sakinlerinin Yemen bayraklarıyla hükümet güçlerini karşılamasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Hükümet birlikleri Aden sınırına ulaştı

Hükümete bağlı güçlerin Ebyen'de kontrolü sağladıktan sonra Zencibar'ın yaklaşık 50 kilometre uzağındaki Aden'e doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi.

Öncü birliklerin Aden'in doğu girişi El-Alem kontrol noktasına ulaştığını aktaran yerel kaynaklar, hükümet güçlerinin geçici başkente girmek için hazırlandığını belirtti.

Güney Geçiş Konseyinden kurtarılan Şebve ve Ebyen illerinden de çok sayıda takviye birliğin Aden'e doğru geldiği ifade edildi.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

Güneydeki gelişmeler

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Kaynak: AA