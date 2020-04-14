Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti - Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel

Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti

Yemen'in Sokotra vilayetindeki 3 askeri birlik, bağlı oldukları hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine tabi olduklarını duyurdu.

14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti

Yemen'in Sokotra vilayetindeki 3 askeri birlik, bağlı oldukları hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine tabi olduklarını duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümete bağlı 3 tugay, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin bayrağını çekerek hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ilan etti.

Güney Geçiş Konseyi üyesi Salim el-Avleki de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, tugayların kendilerine katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Yemen hükümet güçlerinden ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyini, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Cemal Enginyurt İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cemal Can Şeyma Subaşı Süleyman Soylu
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:46:14. #1.14#
title