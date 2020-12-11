Yemen'de, "hükümet uzlaşısının" ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı
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Yemen'de, "hükümet uzlaşısının" ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı

11.12.2020 04:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 04:36
Yemen'de,

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşıya varıldığını" açıklamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşıya varıldığını" açıklamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

Ebyen'de hükümete bağlı Özel Kuvvetler sözcüsü Emin Hüseyin AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK güçlerinin, uzlaşı açıklamasının ardından kentteki sükunet halinden faydalanarak Şeyh Salim cephesinde ilerlemeye çalıştığını ancak buna engel olduklarını söyledi. Hüseyin, yaşanan çatışmada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

GGK sözcüsü Muhammed en-Nakib ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nı engellemekle suçladığı hükümet güçlerinin Ebyen'in doğusundaki Et-Tariyye ve Vadi Sela cephelerindeki GGK güçlerini topçu ateşiyle provoke etmeye devam ettiğini belirtti.

Nakib, söz konusu ihlallerin, Suudi Arabistan'ın kente gözlemci komite göndermesiyle eş zamanlı gerçekleştiğini aktardı.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

GGK Sözcüsü Nizar Heysem de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinenin kuzey ve güney arasında eşit şekilde paylaştırılacağı yeni bir hükümet konusunda nihai anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan güçleri dün, Ebyen'de tarafların çatışma noktalarından çekilmesini denetlemek üzere 6 zırhlı araçla kentin güneyindeki Şakra kentine ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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