Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 10 kişi serbest bırakıldı
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Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 10 kişi serbest bırakıldı

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 10 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Yemen'in kuzeydoğusundaki Cevf kentinde hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında her iki taraftan da beşer kişi olmak üzere 10 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'in kuzeydoğusundaki Cevf kentinde hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında her iki taraftan da beşer kişi olmak üzere 10 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya bağlı askerlerin 5 yılın ardından özgürlüklerine kavuşabildiklerini ifade etti.

Hasir, "Takas kapsamında orduya bağlı Altıncı Bölge'den aralarında subayların da bulunduğu 5 esir, Husilerden 5 esire karşılık serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Husiler bu konuda henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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