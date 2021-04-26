Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki "esir değişimi" kapsamında 42 kişi serbest bırakıldı

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir değişiminin komitenin sarf ettiği büyük çabalar sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Hasir, "Takas kapsamında ordudan 21 esir, Husilerden 21 esire karşılık serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Her iki tarafın esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer