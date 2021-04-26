Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki "esir değişimi" kapsamında 42 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki "esir değişimi" kapsamında 42 kişi serbest bırakıldı

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki 'esir değişimi' kapsamında 42 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir değişiminin komitenin sarf ettiği büyük çabalar sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Hasir, "Takas kapsamında ordudan 21 esir, Husilerden 21 esire karşılık serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Her iki tarafın esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki "esir değişimi" kapsamında 42 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:43:29. #1.15#

title