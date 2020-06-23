Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı
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Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı
23.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:16

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yemenli bir askeri kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, hükümet güçleri ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinin merkezi Zencibar'a bağlı Şeyh Salim ve Tariyye bölgelerindeki GGK milislerine saldırı düzenledi.

Kaynağa göre, hükümet güçleri Zencibar'da Tariyye bölgesini ele geçirdi. Çatışmalarda GGK milislerinden bir kişi hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, her iki taraftaki yaralı ve ölülerin nakli için sabahın erken saatlerinden itibaren ambulanslar sürekli çalıştı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, heri iki tarafın talebiyle ateşkes ilan etmişti.

Öte yandan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın uygulanması için her iki tarafla bir araya gelmeye karar verildiğini duyurdu.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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