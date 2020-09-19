Yemen'de hükümet güçleriyle çatışmalarda Husilerden 14 milis öldü
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Yemen'de hükümet güçleriyle çatışmalarda Husilerden 14 milis öldü

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda 2'si üst düzey 14 milisin öldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleriyle çatışmalarda Husilerden 14 milis öldü
19.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:44

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda 2'si üst düzey 14 milisin öldüğünü duyurdu.

Husilere ait Saba ajansında yer alan haberde, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda ölen 14 kişi için Sana'da cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

İkisinin üst düzey rütbeli olduğu ifade edilen haberde, ne zaman ve nerede öldüklerine dair bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de son haftalarda özellikle Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Cevf ve Marib'e yönelik saldırılarında saha komutanlarından üst düzey kayıplar verdi. Hükümet güçleri de Marib ve diğer bölgeleri savunurken aralarında üst rütbeli isimlerin de bulunduğu pek çok askerini kaybetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Hilal Karyağdı
Zeynep Hilal Karyağdı
AA Editörü
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