Son dakika haber... Yemen'de hükümet güçlerinin kampına hava saldırısı: 7 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberi: Yemen'in güneyindeki Abyan bölgesinde hükümet güçlerinin kampına düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Abyan bölgesinde hükümet güçlerinin kampına düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Abyan bölgesinde hükümet güçlerinin kampına hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırının Mudiyah ilçesindeki hükümet güçlerine bağlı 5. Tugay kampındaki bir camiyi hedef aldığını belirterek, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, farklı kaynaklar kampa düşen füzenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir savaş uçağından fırlatıldığını öne sürdü. - ADEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı